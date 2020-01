Corriere dello Sport: "Politano insiste: vuole solo la Roma"

© foto di stefano tedeschi

In taglio centrale dell'edizione odierna del Corriere dello Sport continua la telenovela legata al futuro di Matteo Politano, con il titolo: "Politano insiste: vuole solo la Roma". L'esterno, che già la settimana scorsa era in procinto di passare in giallorosso, spinge per una riapertura della trattativa. Tra i dirigenti dei due club è ancora scontro, ma i contatti per tentare di ricucire lo strappo e chiudere comunque il passaggio di Politano in giallorosso proseguono. Si tratta ancora per il prestito, per accontentare il giocatore, che vuole solo la Roma.