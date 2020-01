"Politano torna alla Roma, Spinazzola da Conte ", è il titolo in taglio alto del Corriere dello Sport dedicato allo scambio ormai in via di definizione tra Roma ed Inter. Matteo Politano farà il suo ritorno in giallorosso, mentre l'esterno per Antonio Conte sarà Leonardo Spinazzola. Scambio a titolo definitivo, oggi le visite mediche e le firme. L'Inter poi pensa ad inserire Mathias Vecino nell'operazione che dovrebbe portare Christian Eriksen in nerazzurro.