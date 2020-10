Corriere dello Sport: "Prima da Maestro, Pirlo ritrova la sua Juventus"

"Prima da Maestro, Pirlo ritrova la sua Juventus": così il Corriere dello Sport sulla vittoria in Champions League, da esordiente in panchina, di Andrea Pirlo, allenatore della Juve. Meglio di così non poteva andare per il tecnico bianconero che diventa il terzo allenatore della storia della Juve a vincere la prima in trasferta in Champions dopo Lippi nel '95 e dopo Capello nel 2004. E vince il duello a distanza con Mircea Lucescu, il tecnico che lo ha fatto esordire da calciatore.