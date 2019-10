© foto di www.imagephotoagency.it

Sotto la testata, in prima pagina sul Corriere dello Sport, trova spazio anche il primo anticipo andato in scena ieri. "Lazio, ecco l'anima", il titolo del quotidiano romano dopo la remuntada del secondo tempo con l'Atalanta. Da 0-3 a 3-3, con due calci di rigore Inzaghi raggiunge Gasperini, che nel post-partita sbotta per alcuni presunti errori arbitrali. Un tempo all'inferno, l'altro quasi in paradiso e i biancocelesti alla fine strappano comunque gli applausi dell'Olimpico.