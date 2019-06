Corriere dello Sport: "PSG-Milinkovic, pronti 75 milioni"

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla della trattativa tra PSG e Lazio per Sergej Milinkovic Savic. I francesi fanno sul serio, con Leonardo destinato a mettere sul piatto 75 milioni di euro. Lotito chiede 100 milioni, ma è possibile che si possa chiudere per una cifra tra gli 80 e i 90. Arriverà al posto di Rabiot, il quale invece andrà alla Juventus. In entrata, la Lazio è sul difensore centrale slovacco Denis Vavro, in uscita dal Copenaghen.