Corriere dello Sport: "Quanti colpi dell'ultimo giorno"

Si è chiuso ieri sera alle 20 il calciomercato e non sono mancati i colpi dell'ultimo giorno, a partire dall'Hellas Verona che si regala Nikola Kalinic, in prestito. Poi il Torino che prende il trequartista Gojak, oltre che Federico Bonazzoli dalla Sampdoria. Ed infine il Cagliari, che non chiude l'operazione Nainggolan ma porta in Sardegna l'esterno del Napoli Adam Ounas.