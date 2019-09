"Razzismo i cori di massa": nel taglio alto del Corriere dello Sport si parla ancora una volta di razzismo. Gli insulti a Pjanic in Brescia-Juventus opera del 90% dei 4.700 tifosi assiepati nella curva del Brescia ma nessuno ha interrotto la partita. Il Giudice: stop con la condizionale. L'altro caso: Daspo decennale per i capi ultrà della Juventus nell'inchiesta Last Banner.