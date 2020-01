"Rebus Olmo, il Milan non accetta ricatti". Titola così a pagina 15 il Corriere dello Sport in riferimento all'obiettivo numero uno dei rossoneri, Dani Olmo della Dinamo Zagabria: "Offerti 20 milioni più 5 di bonus e 2,5 di ingaggio, ma non bastano. L'attaccante della Dinamo Zagabria piace ai rossoneri. Gli agenti però hanno pretese troppo elevate".