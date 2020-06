Corriere dello Sport: "Resa dei conti il 9 giugno per rilanciare il Palermo"

vedi letture

"Resa dei conti il 9 giugno per rilanciare il Palermo": guarda alla formazione rosanero il Corriere dello Sport, in momento delicato per il club dopo le vicissitudini societarie che lo hanno scosso. Tanto che il quotidiano precisa poi: "Sul tavolo le dimissioni del vice presidente Di Piazza e i piani strategici necessari dopo il ritorno in Serie C".

Tutto però dopo dopo il Consiglio Federale dell'8 giugno, e con poche soluzioni: "Non ci sono molte opzioni, o uno dei soci liquida l'altro diventando padrone al 100% del club, oppure i toni si abbassano e si trova un modus vivendi che consenta alla squadra di proseguire un percorso costruttivo".