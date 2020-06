Corriere dello Sport: "Ripartenza Inter: che brividi in difesa"

"Ripartenza Inter: che brividi in difesa". Questo il titolo a pagina 19 sul Corriere dello Sport in riferimento ai nerazzurri: "In casa nerazzurra è scattato l'allarme: l'infermeria potrebbe riempirsi. Godin, Bastoni, De Vrij, D'Ambrosio lamentano diversi guai fisici, come Vecino che è a rischio".