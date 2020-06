Corriere dello Sport: "Ripescaggi in C: in lizza Ostiamare, Savoia e Foggia"

"Ripescaggi in C: in lizza Ostiamare, Savoia e Foggia": questa una delle aperture del Corriere dello Sport, che ha fatto il punto della situazione in Serie D. Entrando poi nel merito della vicenda: "Sperano anche Campobasso, Notaresco, Monterosi, Prato, Legnano, Fiorenzuola e Legnago".

Questo perché "i playoff per stilare la graduatoria per eventuali ripescaggi in Lega Pro non si faranno ma le squadre che hanno terminato la stagione al secondo posto nei rispettivi gironi sono in pole position, Ecco una nostra graduatoria ponderata in base a criteri di valutazioni in uso nel campionato di Serie D: Ostiamare, Savoia, Foggia, Campobasso, San Nicolò Notaresco, Monterosi, Prato, Legnano, Fiorenzuola e Legnago".