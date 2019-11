"Ritorsioni sul Napoli". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport in prima pagina in taglio alto a proposito della formazione di mister Carlo Ancelotti. La Procura apre un fascicolo sull'irruzione in casa di Allan e sui danneggiamenti all'auto della mogie di Zielinski: potrebbero essere avvertimenti ai calciatori.