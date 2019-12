© foto di stefano tedeschi

"Roma baciata: che 3 a 1", titola così il Corriere dello Sport sulla Roma. In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Sampdoria, la Roma è al quarto posto in solitaria, dopo la vittoria di ieri sera sull'Hellas Verona per 3 a 1. A segno vanno Kluyvert, Perotti su rigore e Mkhitaryan. Il tecnico: "Grande spirito di squadra". I giallorossi si godono il quarto posto ed una rosa ritrovata.