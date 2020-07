Corriere dello Sport: "Roma, bufera Zaniolo. Lite e poi schiarita"

Sul Corriere dello Sport si parla del 'caso' Zaniolo. "Roma, bufera Zaniolo. Lite e poi schiarita" scrive il quotidiano quest'oggi. La Roma gli ha rinnovato

la stima: "Non ti vendiamo". Fonseca gli ha parlato dopo ore turbolente: negli spogliatoi, in tanti avevano attaccato Nicolò. Nicolò l’ha presa malissimo. Non si aspettava di essere bersagliato dalle critiche subito dopo il ritorno sul palco, in un periodo di condizione atletica approssimativa. Si è sfogato con gli amici già in nottata, manifestando un grande dispiacere.Fonseca gli ha parlato in privato, spiegandosi, e rinnovandogli fiducia e stima.