Corriere dello Sport: "Roma-Dzeko, la settimana della verità"

© foto di Mattia Verdorale

"Roma-Dzeko, la settimana della verità". Questo il titolo a pagina 8 che il Corriere dello Sport dedica al futuro del bosniaco: "Le difficoltà per Higuain potrebbero cambiare i piani. Dzeko si è promesso all'Inter, tuttavia non gradisce l'impasse di Marotta. Petrarchi aspetta il rilancio oppure terrà il bosniaco pur senza rinnovo. Edin ha ribadito il no a rimanere, ma per Fonseca e compagni è un vero leader".