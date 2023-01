Corriere dello Sport: "Roma, è allarme Smalling: la Premier League lo tenta"

"Roma, è allarme Smalling: la Premier League lo tenta" scrive il Corriere dello Sport. Il difensore inglese ha il contratto in scadenza con la Roma e piace ai club inglesi e anche in Serie A (l'Inter ad ora nega). La società gli ha offerto un rinnovo biennale non trattabile e a cifre inferiori rispetto allo stipendio attuale (guadagna 3,5, l'offerta è di 5 totali in 2 anni) e il giocatore ha preso tempo, ma a Trigoria non sono tranquilli e la situazione preoccupa i tifosi giallorossi.