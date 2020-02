"Fonseca accusa": così il Corriere dello Sport nel taglio alto della sua prima pagina odierna. Non si placano le polemiche arbitrali. Il tecnico della Roma non le manda a dire: "In Italia gli arbitri non hanno un metro di giudizio uguale per tutti". La Roma ha il record di 61 cartellini, il tecnico non ci sta e si ribella. E oggi, alle 20.45, ospita il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic.