Corriere dello Sport: "Roma, Fonseca senza alibi: ora è a rischio"

"Roma, Fonseca senza alibi: ora è a rischio" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Anche il tecnico portoghese a rischio esonero. Decisive le partite contro Parma e Brescia. Tre ko di fila fanno precipitare la situazione ma il club spera di evitare cambi in panchina. Anche se gli è stata confermata la fiducia, le partite con Parma e Brescia possono essere decisive. Si profila la soluzione interna per l'immediato. Suggestione Spalletti, legato però all’Inter per un altro anno. E Pochettino conserva fascino.