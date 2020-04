Corriere dello Sport: "Roma, Friedkin brusca frenata"

vedi letture

"Roma, Friedkin brusca frenata", titola il Corriere dello Sport in taglio alto. Sembrava ormai tutto fatto per la cessione della Roma al texano Friedkin, ma l'emergenza Coronavirus ha cambiato tutte le carte in tavola ed ora il magnate va verso il disimpegno. James Pallotta valuta un rimpasto societario. E nel frattempo annuncia ad Edin Dzeko che non onorerà l'ingaggio da 7.5 milioni di euro: o verrà spalmato su più anni o si andrò verso la cessione.