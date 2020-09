Corriere dello Sport: "Roma-Napoli, c'è l'accordo per Milik"

vedi letture

"Roma-Napoli, c'è l'accordo per Milik". Questo il titolo a pagina 4 che il Corriere dello Sport dedica al futuro dell'attaccante polacco: "Anche Milik si è convinto. Si riapre per Dzeko la strada verso la Juventus. L'affare tra le due società potrà chiudersi intorno a venticinque milioni di euro (bonus compresi). Under rimane sempre un obiettivo per Giuntoli, ma con un ingaggio più basso".