Corriere dello Sport: "Roma, Pallotta al rialzo"

"Roma, Pallotta al rialzo", è il titolo di spalla dedicato ai giallorossi in apertura sul Corriere dello Sport. La vicenda societaria è arrivata ad un punto di svolta: il titolo sale dell'8,65% in un giorno, sono attesi sviluppi. L'attuale patron aspetta un rilancio di Friedkin per valutare il kuwaitiano Al-Baker, che non molla.