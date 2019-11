Corriere dello Sport: "Roma, partita doppia. Friedkin avanza"

"Roma, partita doppia": così il Corriere dello Sport in prima pagina quest'oggi. Giallorossi in campo quest'oggi a Istanbul contro il Basaksehir per giocarsi la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Ma la partita è doppia perché si parla anche del futuro: Friedkin avanza. Stasera in campo anche la Lazio contro il Cluj.