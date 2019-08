Corriere dello Sport: "Roma, solo un pericolo. Lazio, corsa a ostacoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di spalla sul Corriere dello Sport c'è spazio per le romane e il sorteggio d'Europa League andato in scena ieri. La Roma non ha pescato male, mentre la Lazio qualche problemino in più potrebbe avercelo. "Roma, solo un pericolo: Borussia Moenchengladbach", titola il quotidiano romano, che ricorda come nel gruppo dei giallorossi ci siano anche Basaksehir e Wolfsberg. "Lazio, corsa a ostacoli per Inzaghi", il titolo per i biancocelesti, sorteggiati insieme a Celtic, Rennes e Cluj.