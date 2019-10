© foto di WilMan

Niente da fare, CR7 non è arrivato a quota 700. Nonostante il modestissimo avversario, l'asso del Portogallo non è riuscito a siglare la doppietta che gli avrebbe regalato la cifra tonda in carriera: "Ronaldo, solo un gol al Lussemburgo: si ferma a 699", la titolazione in merito del Corriere dello Sport. Che, sempre occupandosi delle qualificazioni a Euro 2020, continua: "L'Inghilterra cade a Praga nel finale".