Cambi di panchina a Milano e anche a Genova. Esonerato ufficialmente Eusebio Di Francesco, la Sampdoria dovrebbe affidare la panchina a Gennaro Gattuso (c'è anche De Biasi in corsa). Il Genoa sembrava vicino a Guidolin ma il tecnico non ha convinto Preziosi che, con un nuovo 'ribaltone', avrebbe deciso di confermare nuovamente Aurelio Andreazzoli. "Gattuso vicino alla Samp. Genoa, resta Andreazzoli" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina.