Corriere dello Sport: "Sarri alla Juve. Ora si corre"

© foto di Mattia Verdorale

"Sarri alla Juve. Ora si corre". questo il titolo a pagina 2 del Corriere dello Sport che lascia spazio al possibile prossimo allenatore della Juventus che potrebbe essere l'attuale tecnico del Chelsea Maurizio Sarri: "Dal via libera dei Blues di venerdì agli ultimi passaggi formali: si avvicina sempre più l'annuncio dell'erede di Allegri". Paratici è in stretto contatto con l'ex allenatore del Napoli. Da oggi siamo in pieno countdown.