Corriere dello Sport: "Sarri, schiuma in testa, sigaretta e spumante"

"Sarri, schiuma in testa, sigaretta e spumante" scrive il Corriere dello Sport a pagina 5, commentando la festa Scudetto della Juventus e concentrandosi in particolare sull'allenatore bianconero, Maurizio Sarri, giunto al primo trionfo in Serie A. Al triplice fischio abbracci e urla di gioia tra i giocatori, con il tecnico che li ha aspettati nello spogliatoio. Sarri poi ha festeggiato con tanto di schiuma in testa (rituale opera di Juan Cuadrado, come è accaduto in passato con Allegri) primo a bere dalla magnum di spumante con la sigaretta in bocca.