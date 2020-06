Corriere dello Sport: "Scambio Pjanic-Arthur tra Juve e Barça: è il momento"

vedi letture

"Scambio Pjanic-Arthur: è il momento" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Pjanic-Arthur, si corre verso il traguardo. C’è una data, quella del 30 giugno, che fa da limite per Juventus e Barcellona per realizzare lo scambio di centrocampisti. Un settimana per provare a chiudere. Cresce l'ottimismo bianconero: il centrocampista brasiliano si sta convincendo.