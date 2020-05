Corriere dello Sport: "Semedo per due: la Juve smentisce"

vedi letture

"Semedo per due: la Juve smentisce" scrive il Corriere dello Sport, a pagina 21 quest'oggi. Smentita la notizia diffusa ieri in Spagna di uno scambio tra Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio più 25 milioni di euro per il cartellino di Nelson Semedo, valutato 50 milioni. La certezza è che i due bianconeri piacciono al Barça, ma Pjanic rientrerà in un affare soltanto con Arthur come contropartita.