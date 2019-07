Corriere dello Sport: "Sergej, svolta United; assist Real di Pogba"

© foto di Mattia Verdorale

"Sergej, svolta United; assist Real di Pogba". Questo il titolo dedicato al futuro del biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic con cui si apre la pagina 12 del Corriere dello Sport: "Il francese a Madrid liberebbe il posto ai Red Devils per Milinkovic. Offerta in arrivo: 75 milioni (+15). Per il serbo ingaggio da 6 milioni all'anno. Ma la Lazio nega proposte ufficiali".