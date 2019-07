© foto di Mattia Verdorale

"Sfida Napoli-Juve: Icardi nel mirino". Questo il titolo a pagina 2 del Corriere dello Sport dedicato al futuro dell'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi: "Mauro lavora in solitudine. Tensione con i nerazzurri, mentre due squadre lo tentano. L'argentino non vorrebbe lasciare l'Inter ma la gestione Conte non gli dà chance. Lui s'allena e intanto pensa". Per lui e la moglie sarà un'estate bollente...