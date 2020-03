Corriere dello Sport: "Silenzio, adesso si gioca"

"Silenzio, adesso si gioca". Questo il titolo a pagina 6 che il Corriere dello Sport dedica al ritorno in campo da parte della Serie A in questo weekend: "Stilato il programma del weekend, oggi le altre date. Porte chiuse che in Europa. Il programma dei recuperi: si riparte domenica e il calendario slitta in avanti. Dubbio Coppa Italia".