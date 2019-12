Corriere dello Sport: "Solo CR7 può uscire dal tunnel"

"Solo CR7 può uscire dal tunnel". Titola così a pagina 4 il Corriere dello Sport sul portoghese della Juventus che non sta passando un buon periodo: "Mentre a Parigi si fa festa a Torino dubbi e polemiche. Non al top, sostituito da Sarri e con Dybala in stato di grazia: ora il portoghese deve trovare la via per riprendersi la squadra".