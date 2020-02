Corriere dello Sport: "SPAL: Via Semplici, ecco di Biagio"

Addio all'era Semplici in casa SPAL. Il tecnico, artefice della promozione in Serie A, è stato esonerato. "Via Semplici, ecco di Biagio" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Fatale all'allenatore estense il ko interno contro il Sassuolo nel lunch match della 23ª giornata: 1-2 in rimonta per i neroverdi, inutile il gol di Bonifazi. In arrivo l'ex c.t. dell'Italia Under 21.