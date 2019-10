© foto di Mattia Verdorale

"Spalletti dice no, Milan nel caos". Grande retroscena svelato dal Corriere dello Sport che a pagina 2 analizza il grande rifiuto da parte di Luciano Spalletti ai rossoneri: "Il destino dell'attuale tecnico è segnato. Ma il club rossonero ora non sa come uscire dal tunnel. Gran rifiuto di Luciano, Giampaolo non ha un erede. E il nodo panchina mina il rapporto Boban-Maldini".