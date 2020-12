Corriere dello Sport: "Squalifica Insigne, il Napoli si aggrappa al precedente di Morata"

Il Napoli è in attesa della decisione del giudice sportivo in merito al caso Insigne: il capitano azzurro verrà squalificato per aver pronunciato una frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro, ma il numero delle giornate dipenderà dal contenuto del referto. "Dalla sua - scrive il Corriere dello Sport - Insigne ha due elementi: non ha esasperato la reazione e dunque aggravato la sua posizione dopo l'espulsione; ha presentato le scuse a Massa negli spogliatoi, subito dopo la fine della partita". C'è poi una speranza: il precedente che riguarda la riduzione in appello della squalifica a Morata, fermato inizialmente per due turni per "un'espressione irriguardosa" rivolta a Pasqua. Se lo stop sarà di due giornate, dunque, il Napoli avrà la possibilità di presentare ricorso, proprio come fece la Juve.