Corriere dello Sport: "Star contro gruppo, Champions in palio"

"Star contro gruppo, Champions in palio", titola il Corriere dello Sport a centro pagina. Questa sera alle 21 giungerà alla conclusione anche la Champions League. A Lisbona si sfideranno Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Le star, i grandi nomi ed i milioni spesi in questi anni contro il gruppo tedesco, affiatato e capace di muoversi come un'unica macchina. In palio la Champions League: un sogno inseguito a lungo dai francesi, un obiettivo che manca ormai da qualche anno per i tedeschi.