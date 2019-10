"Vuole il sesto Pallone d'Oro". Così titola in prima pagina in taglio laterale l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Cristiano Ronaldo. Oggi saranno nominati i trenta finalisti per vincere il trofeo individuale ma l'attaccante della Juventus ha un unico obiettivo: il sorpasso all'argentino del Barcellona Lionel Messi.