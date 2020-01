© foto di WilMan

Paulo Dybala sempre più al centro del progetto bianconero. E così il Corriere dello Sport oggi in edicola, nelle pagine interne, titola sull'ex Palermo in vista del match di Napoli: "Joya da pazzi. Ora la Juve è tutta sua. Giocate fantastiche e gol: al San Paolo tocca al numero 10. In 200 lo hanno osannato davanti allo store del club. E domani sera farà coppia con CR7 con un obiettivo: vuole la prima rete contro il Napoli in campionato.