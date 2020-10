Corriere dello Sport su Hakimi: "Speranza Real Madrid ma ora si temono altri casi"

Sulle pagine del Corriere dello Sport c'è spazio per la vicenda Hakimi, risultato positivo al Coronavirus e fuori causa ieri con i tedeschi del Mönchengladbach. L'Inter sperava di aver contenuto il contagio ma ora teme altri casi. Il giocatore marocchino era stato sottoposto a 4 test dal rientro con gli impegni della Nazionale e il club spera in un falso positivo (oggi il risultato finale). Salterà il Genoa, lo Shakhtar e probabilmente anche il Parma. La speranza è quello di riaverlo con il Real a inizio novembre. Nel frattempo oggi nuovo giro di tamponi per tutti con il club che farà scegliere ai giocatori se fare la spola da casa ai campi d'allenamento o se restare alla Pinetina, anche per proteggere le famiglie.