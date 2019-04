E' iniziato il repulisti in casa Inter e Roma stando alla prima pagina di oggi del Corriere dello Sport: per Spalletti è finita, si legge, dopo lo sfogo in tv su Icardi che ha imbarazzato la società nerazzurra, mentre in casa Roma si ripartirà da Totti. Stando al quotidiano romano c'è anche la possibilità che si Daniele De Rossi la scelta per la panchina con l'ex capitano che salirebbe a fare direttore tecnico.