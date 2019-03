"Vivo o Porto" è il gioco di parole che usa il Corriere dello Sport oggi in edicola, in vista della sfida di Champions League di questa sera, che potrebbe essere decisiva non solo per la Roma ma anche per le sorti del tecnico Eusebio Di Francesco: "Roma in Portogallo per entrare nel G8 Champions, si decide anche il destino di DiFra. Per il tecnico è la sera più difficile: 'Ma davvero ci sarà Paulo Sousa in tribuna? Io proprio non lo so. Rientrano Manolas, Nzonzi e Perotti".