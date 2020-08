Corriere dello Sport su Spezia-Chievo: "Italiano-Aglietti, tutto in una notte"

vedi letture

Guarda ai playoff di Serie B il Corriere dello Sport, che si concentra su Spezia-Chievo: "Italiano-Aglietti, tutto in una notte". Semifinale di ritorno, gara da dentro o fuori: "Rimontare i due gol incassati nella partita d'andata. La missione dello Spezia è questa. Per approdare alla finale playoff che permetterebbe di continuare a sognare la promozione in Serie A, i bianconeri di Vincenzo Italiano sono chiamati a cancellare il 2-0 rimediato in casa del Chievo. Trattatasi di impresa a tutti gli effetti ma i liguri hanno le armi e le qualità per farla e per proseguire la rincorsa al passaggio in A".