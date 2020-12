Corriere dello Sport: "Sua maestà CR7. E' lui il re del secolo"

vedi letture

Il Corriere dello Sport tesse le lodi di Cristiano Ronaldo: "Sua maestà CR7. E' lui il re del secolo". Il messaggio arriva da Dubai, gli occhi lucidi del fenomeno sono la testimonianza migliore. Ai Globe Soccer Awards il portoghese ha trionfato, conquistando il titolo "Player of the century 2001-2020", superando Messi, Salah, e Ronaldinho. L'immagine di Ronaldo illumina lo skyline di Dubai, un video di bambini dello Juventus Academy di tutto il mondo che gli fanno i complimenti per il successo lo commuove. La motivazione feroce, l'impegno, la costanza: sono tutti ingredienti che CR7 ha fatto propri per la costruzione della sua incredibile carriera.