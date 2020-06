Corriere dello Sport sugli anticipi: "Cagliari ko, Zenga fallisce la prima"

Ieri è ripartita ufficialmente la Serie A e l'ha fatto con i primi due recuperi della venticinquesima giornata. "Cagliari ko, Zenga fallisce la prima", il titolo che si legge in taglio basso sul Corriere dello Sport, che si sofferma sul successo dell'Hellas Verona per 2-1 grazie alla doppietta di Di Carmine. Nell'altro anticipo, invece, Torino e Parma non sono andati oltre l'1-1. Da registrare la bella esultanza di Nkoulou, in ginocchio in memoria di George Floyd.