Corriere dello Sport sui due Primavera positivi: "Trigoria chiude per Covid"

"Trigoria chiude per Covid", titola di spalla il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Due Primavera positivi: i giovani sono già stati sottoposti a quarantena. Anche loro erano stati in Sardegna, dove è riesploso il contagio. "Dalle discoteche della Costa Smeralda al centro sportivo - si legge all'interno - un guaio per la Roma".