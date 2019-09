Corriere dello Sport sui procuratori: "Riciclaggio: due arresti in Belgio"

Il Corriere dello Sport dedica un doppio box ai procuratori. "Riciclaggio: due arresti in Belgio". Molti acquisti sotto accusa: Mitrovic al Fulham l'affare da cui è partito tutto con il procuratore fra gli altri di Courtois, arrestato. Procuratori in primo piano anche per gli incassi dopo il recente calciomercato estivo. "Procuratori, che incassi: 480 milioni". Maxi-guadagni nell'ultima sessione del mercato estivo.