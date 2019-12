Corriere dello Sport sui viola: "Una doppietta per Montella"

"Una doppietta per Montella". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport sui viola. Coppa Italia: la Fiorentina va avanti con i gol dell'ex granata Marco Benassi e batte il Cittadella per 2-0. Ok il Genoa che vince in rimonta 3-1 contro l'Ascoli. Eliminato l'Empoli.