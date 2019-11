Corriere dello Sport sul Brescia: "E' Balo il nemico di Balo"

© foto di Wilman

"E' Balo il nemico di Balo". A scriverlo, sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport, è lo scrittore e autore teatrale Giancarlo Dotto. Che nell'incipit del proprio articolo scrive così: "Entrare nella testa di Balotelli è come andare a mani nude a caccia di uno strano animale che, per un misterioso innesto, è allo stesso tempo un tenero cerbiatto e una belva furiosa. Bambi e Godzilla nella stessa persona". E nelle pagine interne titola: "Balo, quell'abilità di farsi male. Sta per sprecare un'altra occasione per il rilancio. Il vero nemico è dentro di lui: un ragazzo fragile ossessionato dalla ricerca di nemici".