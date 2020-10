Corriere dello Sport sul Cagliari: "Piegata la Cremonese. Ma che fatica per Di Francesco"

vedi letture

"Piegata la Cremonese. Ma che fatica per Di Francesco" scrive il Corriere dello Sport sul Cagliari che ha battuto, a fatica, la Cremonese, al terzo turno di Coppa Italia. Successo per 1-0 con un gol di Faragò al 24' del secondo tempo, decisivo anche il portiere Vicario con le sue parate, senza dimenticare i legni colpiti dai grigiorossi. Non è stata una partita spettacolare, complici anche i tanti cambi di EDF che ha tenuto in campo solo Marin rispetto a Crotone. Gara complicata per i sardi che hanno dovuto difendersi con fatica e apprensione fino al fischio finale.